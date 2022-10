Bánhidi a Szeged edzőjéről: A keret húsz százaléka van jóban vele

Váratlanul rosszul szerepel a magyar bajnok Szeged a kézilabda Bajnokok Ligájában, eddig ugyanis négyből négy vereségnél jár a csapat, amelynek tagjai a legutóbbi alkalommal már nyílt levélben kértek bocsánatot a teljesítményükért. A csapatkapitány Bánhidi Bence volt a Kézivezérlés Extra legutóbbi vendége, amiben arról beszélt, hogy sérülések hátráltatják őt, de

leginkább amiatt szenved, elsősorban lelkileg, hogy rossz szériában van a csapat, nagyon a szívére veszi ezt az egészet, éjszakánként sokszor felriad és azon agyal, mit kéne tenni, mit mondjon a csapattársainak.

„Érzem és sajnos látom is, hogy a csapatnak ez új, hogy nem tudok olyan hasznos lenni – mert ugye folyamatosan valami történt vele. Most új játékstílusban kellene játszani, mert nem vagyok a pályán” – mondta, és megjegyezte, hogy ugyanakkor a vezetőedző, Juan Carlos Pastor játéka épp a beállóra épül, ezért is különösen nehéz a mostani helyzet, mert stílust is kellene váltania a csapatnak.

Azt is mondta, hogy szerinte elsősorban mentálisan kell kijönnie a csapatnak a gödörből, ugyanakkor megemlített, hogy fizikális problémáik is vannak, mintha az ellenfelek más dimenzióban játszanának. Amikor Borsos Attila rákérdezett nála, hogy beszélte-e erről Pastorral, akkor Bánhidi igennel felelt, mert már jelezték, hogy több kétkapus játékot szeretnének az edzéseken. A válogatott beálló úgy érzi, hogy amikor túl sokat taktikáznak az edzéseken, akkor a hétvégi meccs egy sokkal ér fel, mert testileg nem állnak rá készen. Ő ad visszajelzéseket Pastornak, aki nem mindig nyitott erre.

„Rám hallgat, én tudok vele beszélni, nekünk jó a kapcsolatunk. Próbálom neki előtérbe helyezni azt, amit az öltöző, a csapat kér.

A csapat húsz százaléka van jóban vele. Nem azt mondom, hogy a többiek rosszban vannak vele, de nála mindig van egy csoport, aki a kedvenc, és van egy csoport, akit szeret hajtani és kaszabolni. Én a kedvencei közé tartozok, vagy tartoztam, amikor jól ment a játék. Most nem tudom, hova sorolna, de azért én tudok vele szót érteni

– mondta Bánhidi Bence. Hozzá is eljutottak azok a hírek, miszerint az Aalborg elleni egy edzőbuktató meccsnek tűnt, de ő ezt nem így látja, hanem a 20. perc után széthullott a Szeged, és már nem tudott visszajönni a meccsbe. Elmondta a meglátásait a vezetőedzőnek, kedden pedig lesz egy meeting a játékosok közt, nekik is elmondta a tapasztalatait.

A klub nem edzőváltásban gondolkodik, hanem a probléma megoldásán.

Rajtam is nagyobb a felelősség, hogy összeszedjem a csapatot, és megpróbáljuk betapasztani azokat a sebeket, amelyek előjöttek, valahogy rakjuk rendbe ezt az egészet, mert még az idény elején vagyunk, még bármi történhet itt. Nem tudom elképzelni, hogy a Mistert csak úgy tíz év után elküldenék, annál sokkal korrektebb a szegedi vezetőség. Most abban kell gondolkodnia a játékosoknak és az edzői stábnak, hogy valahogy együtt maradjunk, összeszedjük magunkat mentálisan, és kimásszunk ebből a hatalmas lyukból” – mondta Bánhidi Bence.

Nem lesz könnyű dolga a Szegednek, ugyanis a válogatott szünet utáni első meccse a Veszprém otthonában lesz, majd a szintén pont nélkül álló Elverum látogat Szegedre a Bajnokok Ligájában.

A teljes beszélgetés: