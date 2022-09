Kiütötte egyik legtrükkösebb BL-riválisát a Veszprém

A Telekom Veszprém 35-28-ra győzött a portugál FC Porto otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, szerdán.

A vendégek keretéből Andreas Nilsson hiányzott sérülés miatt. A meccs negyedénél 6-6 volt az állás, Momir Ilic veszprémi vezetőedzőnek nem tetszett csapata teljesítménye, ezért időt kért. Kétségtelen, hogy eleinte támadásban és védekezésben sem játszottak olyan szinten, mint egy héttel korábban a Paris Saint-Germain elleni győztes rangadón, ám Petar Nenadic vezérletével két 3-0-s sorozatot produkáltak, így a szünet előtt már 15-11-es előnyben voltak a vendégek, és az első félidőt követően szintén négy góllal vezettek.

A második felvonás elején kettesével lőtték góljaikat a csapatok, ráadásul Rodrigo Corrales bravúrosan védett, ezért sem tudtak felzárkózni a portugálok. A magabiztos előny tudatában szebbnél szebb figurákat mutattak be a Magyar Kupa-címvédő bakonyiak, és azok a játékosok is pályára léphettek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. A Porto létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, de így sem tudott komoly ellenállást kifejteni, ennek következtében a vártnál is simábban nyertek a vendégek.

Petar Nenandic nyolc, Bjarki Már Elísson, Rasmus Lauge Schmidt és Manuel Strlek négy-négy góllal, Rodrigo Corrales 15 védéssel zárt. A hazaiaknál Jack Thurin hatszor talált be.

Az egy vereséggel álló Pick Szeged csütörtökön a francia HBC Nantes vendége lesz, a két sikerrel induló Veszprém pedig jövő szerdán a román Dinamo Bucuresti csapatát fogadja a BL csoportkörében.