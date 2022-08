Daniel Ricciardo év végén távozhat a McLarenből

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a McLaren 2023-ra felbontja Daniel Ricciardo szerződését.

Az ausztrál pilóta nem váltotta be a reményeket a csapatnál és bár eredetileg még egy évig érvényes megállapodás köti a csapathoz, az istálló mással képzeli el a jövőt. Az idei szezon után így aztán elköszönnének Ricciardótól és helyére Oscar Piastrit szerződtetnék, akit úgy jelentett be az Alpine 2023-ra, hogy nem is egyezett meg vele.

Az ausztrál kap némi kielégítést, de nem akar a Formula E-be átülni, helyette minden bizonnyal az Alpine-ba igazol. A francia istállónak egyébként is kell egy új versenyző jövőre, ugyanis Fernando Alonso az Aston Martinba igazol a visszavonuló Sebastian Vettel helyére.