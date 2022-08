Jobbról-balról kapja az irdatlan pofonokat a Forma-1-es csapat

A francia istálló a 2021-es világbajnokságon mutatkozott be, és nem is lehetett elégedetlen, hiszen a tavalyi Magyar Nagydíjon – Esteban Ocon révén – megszerezte első győzelmét, míg Katarban Fernando Alonso állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Az idei sorozatban ennyire nem megy jól, de a konstruktőrök versenyében 99 ponttal a 4. helyen áll a csapat a három mogul (Red Bull, Ferrari, Mercedes) mögött.

Hétfőn aztán kiderült, hogy két szezon után új párossal kell nekivágni a 2023-as évnek, legalábbis Alonso a következő szezontól az Aston Martint erősíti majd. Igen ám, de a tárgyalásokról nem értesítette jelenlegi munkaadóját, márpedig az Alpine vezetése végig abban a tudatban volt, hogy hamarosan sikerült szerződést hosszabbítani a kétszeres világbajnokkal.

A kialakult helyzettel azonban nem tudott mit kezdeni az istálló, így gyorsan utód után nézett, és kedden már be is jelentette, hogy a spanyol pilótát az ausztrál Oscar Piastri váltja jövőre. A hír nem sokáig tartotta magát a jelenlegi tartalékpilóta ugyanis cáfolta a csapat által közzétett hírt.

„Arról értesültem, hogy az engedélyem nélkül az Alpine sajtóközleményt adott ki arról, hogy jövőre náluk versenyzek. Ez nem így van, nem írtam alá semmilyen szerződést az Alpine-nal 2023-ra. Nem fogok jövőre náluk vezetni” – idézte az MTI kedden este a sportoló Twitter-oldalát.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022