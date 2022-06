Akárkivel indul, úgyis vébét nyer a műugró

A kínaiaké lett az első aranyérem műugrásban a Duna Arénában zajló világbajnokságon. Férfi szinkronműugrásban

a Cao Jüan, Vang Cung-jüan páros még úgy is magabiztosan nyert, hogy az utolsó körben hibázott. A második helyen a britek, a harmadikon a németeket végeztek.

The Highest scoring dive of the Chines 🇨🇳 pair bringing home the first medal of the #diving competitions #FINABudapest2022 pic.twitter.com/YKAO2Infnt

— FINA (@fina1908) June 26, 2022