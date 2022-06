Váratlanul sok gólt kapott, de csoportgyőztes a magyar pólóválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott legyőzte Grúziát az utolsó csoportmeccsen, így továbbra is hibátlan a mérlege és ezzel megnyerte a csoportját, valamint egyből a világbajnoki negyeddöntőbe jutott.

Märcz Tamás csapata előbb a Montenegró elleni csoportrangadót nyerte meg, majd Brazíliát intézte el simán és Grúzia ellen is esélyesnek számított. A kapitány előzetesen úgy nyilatkozott, jobb is, hogy nem most találkozunk a csoport leggyengébb csapatával, arra viszont talán ő sem számított, hogy a szombati ellenfél 3-1-re is vezet az első negyedben.

Pedig ez volt az állás Saric találata után (közben ráadásul a kezdőkapust, Vogelt kellett szemsérülés miatt lecserélni), ám egyenlített a magyar válogatott, 3-3 után pedig már inkább a grúzok szaladtak az eredmény után. Bár a magabiztos vezetés megvolt, azért intő jel, hogy Grúzia is szép számmal szerzett gólokat.

Végül 18-14-re nyert Magyarország, az olasz-ausztrál párharc győztesével találkozik majd a magyar csapat a nyolc között június 29-én, szerdán. A négygólos Manhercz Krisztiánt választották a meccs emberének, rajta kívül még Zalánki Gergő jutott ennyi találatig a magyar csapatból.