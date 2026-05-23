Alain Prost fejsérülést szenvedett, miután betörökkel került összetűzésbe

A bulvárlap beszámolója szerint kedd reggel a betörők arra kényszerítették a sportági legendát és a fiát, hogy nyissák ki a családi széfet. A rendőrség nem nevezte meg az áldozatot, de közölte, hogy több, símaszkot viselő betörő behatolt a házba, ott pedig megfenyegették a bent tartózkodókat, és egy családtagnak könnyű fejsérülést okoztak.

A tettesek a lakók jelenlétében hatoltak be a házba, megfenyegették őket, és kényszerítették az egyik családtagot, hogy nyissa ki a széfet, majd a lopott áruval együtt elmenekültek. A kiterjedt keresési művelet ellenére a tetteseket még nem fogták el

– idézte a The Guardian a svájci ügyészséget.

A svájci rendőrség nyomozást indított egy feltételezett rablás ügyében, a lopott tárgyak pontos leltára még nem készült el. A Blick cikke szerint Prostot nagyon megrázták az események.