Alain Prost fejsérülést szenvedett, miután betörökkel került összetűzésbe

Alain Prost a 2024-es Abu Dzabi Nagydíjon.
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Aranyossy Áron
2026. 05. 23. 18:28
A négyszeres Forma-1-es világbajnok Alain Prost fejsérülést szenvedett, miután betörök fejen ütötték őt, írta a svájci Blick.

A bulvárlap beszámolója szerint kedd reggel a betörők arra kényszerítették a sportági legendát és a fiát, hogy nyissák ki a családi széfet. A rendőrség nem nevezte meg az áldozatot, de közölte, hogy több, símaszkot viselő betörő behatolt a házba, ott pedig megfenyegették a bent tartózkodókat, és egy családtagnak könnyű fejsérülést okoztak.

A tettesek a lakók jelenlétében hatoltak be a házba, megfenyegették őket, és kényszerítették az egyik családtagot, hogy nyissa ki a széfet, majd a lopott áruval együtt elmenekültek. A kiterjedt keresési művelet ellenére a tetteseket még nem fogták el

– idézte a The Guardian a svájci ügyészséget.

A svájci rendőrség nyomozást indított egy feltételezett rablás ügyében, a lopott tárgyak pontos leltára még nem készült el. A Blick cikke szerint Prostot nagyon megrázták az események.

