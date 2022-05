Videojátékos esés, bevásárló kocsis üközés, lefejelt traktor – nem a pezsgős dugóval saját magát szemen lövő bringásé a legextrémebb baleset

Szemsérülés miatt kénytelen volt feladni a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny Biniam Girmay, aki megnyerte a keddi, 10. szakaszt. Az eritreai versenyző a dobogón úgy nyitotta ki a győztesnek járó pezsgőt, hogy a dugó szemen lőtte, ezért csapata óvatosságból visszaléptette.

Nem ez az első eset azonban, hogy egy kerékpáros versenyen kívül történt abszurd baleset miatt adta föl a további küzdelmet. Ahogy Girmay, úgy mások is megsebesülnek a versenyek alatt, de nem kerékpározás miatt. Ki ne emlékezne például a tavalyi Tour de France-on arra a rajongóra, aki egy feliratot úgy tartott, hogy fejbe verte vele Tony Martint.

Uh oh – a supporter’s sign knocks Tony Martin and many many others off their bikes! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS

Kevin Geniets Nice-ben készült rajthoz állni, amikor egy leszakadó reklámtábla telibe találta. A bringás beszorult a tábla és a kordon közé és olyan bokasérülést szenvedett, ami miatt fel kellett adnia a Párizsig tartó verseny hetedik szakaszát.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 😳😣 @GenietsKevin. pic.twitter.com/xmmUp1yZqV

— TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) March 12, 2022