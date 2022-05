Meghökkentő vallomást tett Juan Pedro López, a Giro d’Italia összetettjét vezető kerékpáros.

A 24 éves spanyol versenyző a vasárnapi szakaszon kicsit összeakadt Sam Oomennel, aki kicsit kiszorította az országútról. Lópeznek erre elgurult a gyógyszere és mérgében ellenfeléhez vágta a kulacsát. A jelenet a közvetítéseken is alig észrevehető.

Found it at 16,9 km to go. It happens at the black vehicle on the right. Too bad it is an airshot so zooming in makes the quality go really bad 👇 pic.twitter.com/uWHNzKnw1U

— Debby 🖤💛 (@Debby_Drckx) May 15, 2022