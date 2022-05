Fülig érő mosollyal köszönte meg Mark Cavendish, hogy buszmegállót neveztek el róla a magyarok

A Giro d’Italián versenyző Mark Cavendish videóban köszönte meg a magyaroknak, hogy buszmegállót neveztek el róla.

Az országúti körverseny idén Magyarországról indult, a brit kerékpáros sztár pedig éppen egy zámolyi buszmegállóban állt meg biciklit cserélni. Az Eurosport kommentátorai rögtön elkezdtek azzal poénkodni, hogy a megállót Cavendish-ről kellene elnevezni.

A vicc viszont valósággá vált, ugyanis Zámolyban tényleg átnevezték a buszmegállót, sőt még egy emléktábla is jutott a brit kerékpárosnak. Cavendish-hez is eljutott a történet, aki aztán a Quick-Step hivatalos oldalán mondott köszönetet.

„Először is azt akarom mondani, hogy nagyon szépen köszönjük azt a fantasztikus fogadtatást,amit a Magyarországon kaptunk! Nagyon kedvesek voltatok, nagyon jól éreztem magam. Az, hogy elneveztetek rólam egy buszmegállót nagyon vicces, de imádom! Remélem tetszik majd nektek és egyszer majd meglátogatom”

– mondta Cavendish.

.@MarkCavendish had a special message for the amazing Hungarian fans who made the #Giro start one to remember – with a fantastic stage win and a bus station named after him as the cherry on the top 🙌 pic.twitter.com/BUTES5xiCF

— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) May 17, 2022