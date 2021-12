A bíróság is pénzbüntetést adott a Touron balesetet okozó szurkolónak

Pénzbüntetést kapott a Tour de France országúti kerékpáros körverseny június 26-i nyitószakaszán tömegbukást okozó néző.

A balesetet azzal okozta egy néző, hogy a körverseny nyitószakaszán egy táblát tartott a pálya mellett, amibe Tony Martin beleütközött.

Timpiste i lár an peloton agus muid ag druidim i dtreo dheireadh Staid 1 😱

Uh oh – a supporter's sign knocks Tony Martin and many many others off their bikes! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS

— Spórt TG4 (@SportTG4) June 26, 2021