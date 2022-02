Megóvták az ob I-es pólórangadó végeredményét

A magyar vízilabda-bajnokság 21. fordulójában rangadót rendeztek, a Szolnok fogadta a Vasast és fordulatos, végletekig kiélezett mérkőzésen 9-8-ra legyőzte. A mindent eldöntő gólt az utolsó pillanatokban szerezte egy sarokdobás után Jansik Dávid, a harmadik Dózsa előnye így négy pontra nőtt a Vasassal szemben.

Csakhogy a budapestiek jelezték, megóvják a találkozó végeredményét.

„A helyszínen is egyértelműnek tűnt, hogy ez az eseménysor nem férhetett bele 1 (vagy maximum 1,9) másodpercbe, ám a játékvezetők mégis megadták a találatot. (Ezt követően egy időre visszavonták a gólt, majd végül újra kihirdették a 9-8-as végeredmény.)

Klubunknál az a döntés született, hogy élünk az óvás lehetőségével, amelyet az előírt 48 órán belül hivatalosan is benyújtottunk az MVLSZ Versenyfelügyeleti Bizottságának.

Álláspontunk szerint vagy az elektromos időmérő volt hibás a mérkőzésen, vagy pedig az időmérő személy hibájából késve indult el az elektromos óra az ominózus sarokdobás után.

Bár sajnos különböző okokból jó minőségű meccsfelvételhez ez idáig nem sikerült hozzájutni, az a Szolnok csapata által a közösségi médiába feltöltött videón is látszik, hogy a sarokdobás pillanatában a gólszerző játékos elindul a kapu felé, majd legalább három másodperc eltelik, mire kézbe kapja és ellövi a labdát” – olvasható a Vasas honlapján az indoklás.

Az említett felvétel a Szolnok Facebook-oldalán:

Azt is megjegyezte a klub, fontos szempont szerintük az is, hogy egy rangadón a kiélezett meghozott hibás döntés az alapszakasz végeredményét és így az egész bajnokság végkimenetelét befolyásolhatja. A közlemény végén azt is megjegyezték, hogy a teljes képhez hozzátartozik, „a mérkőzés elején húszperces kényszerszünet alakult ki, mert nem működtek megfelelően az órák, és végül csak két támadóidő-jelző szerkezetet sikerült működőképessé tenni, és így folytatódhatott a találkozó, miután ebbe csapatunk beleegyezett”.