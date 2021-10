Agyműtéten esett át az egykori top20-as teniszező

A múlt héten agyi aneurizma miatt műtéten estet át 2000-es évek elejének egyik legjobb chilei teniszezője, a korábbi világranglista 15. Juan Ignacio Chela, írta a Clarín.

„Sziasztok mindenkinek! Elárulom, hogy múlt csütörtökön tervezett műtétem volt egy agyi aneurizma miatt. Két stentet helyeztek el. Minden rendben ment. Már otthon vagyok, lábadozom” – üzente otthonról.

Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa.

— Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) October 18, 2021