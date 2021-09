Rossz kezdés után nyert a Fradi a kézi-BL-ben

A Ferencváros 33-27-re legyőzte a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, szombaton Érden.

A magyar csapat keretéből Kovacsics Anikó, Szucsánszki Zita és Tóth Nikolett hiányzott sérülés miatt. Sok hibával kezdődött a találkozó, amelynek elején a horvátok 4-1-re elléptek, majd az FTC játéka átmenetileg összeszedettebbé vált, ez egyenlítést eredményezett (6-6). A Podravka a folytatásban jól használta ki a házigazdák védekezésének hiányosságait és a 18. percre újra háromgólos különbséget alakított ki. Janurik Kinga védéseire alapozva a Ferencváros emberelőnyben megint egyenlített, és mivel az első félidő utolsó négy percében nem született gól, a szünetben döntetlen (15-15) volt az állás.

A második felvonást az egyre hatékonyabban védekező magyar bajnokcsapat kezdte 4-1-es sorozattal, és mivel a lendülete a folytatásban is kitartott, illetve Janurik továbbra is remekül védett, egy újabb 5-0-s széria következett, így a 42. percre eldőlt a mérkőzés. A házigazdák ekkor nem is emlékeztettek az első félidőben látott önmagukra, támadásban és védekezésben is sokkal jobban teljesítettek, ennek köszönhetően magabiztosan győztek.

A mezőny legeredményesebb játékosa a magyar csapat világbajnok holland jobbszélsője, Angela Malestein volt kilenc góllal, Szöllősi-Zácsik Szandra és Alicia Stolle egyaránt ötször talált be, ahogyan a túloldalon Dejana Milosavljevic és Dijana Mugosa is. Janurik Kinga 11 védéssel zárt.

Az egy győzelemmel és egy döntetlennel álló Ferencváros egy hét múlva az orosz Rosztov-Don otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

BL-csoportkör, 2. forduló, A csoport FTC-Rail Cargo Hungaria – Podravka Koprivnica (horvát) 33-27 (15-15) övések/gólok: 56/33, illetve 51/27

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 0

kiállítások: 8, illetve 6 perc