Strandkézilabdázók is megirigyelnék a veszprémi játékos látványos gólját

A Telekom Veszprém négygólos hátrányból fordítva 34-31-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a kézilabda Bajnokok Ligájának csoportkörében.

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) hivatalos oldalain megjelent az egyik veszprémi játékos gólja külön is, de nem is csoda. Petar Nenadics óriási lendülettel indult meg még 24-22-es hazai vezetésnél, egy lövőcsel után lepattintotta a labdát és egy 360 fokos forgással, amolyan strandkézilabdás technikával bombázott a PSG hálójába.

🌪️A whirlwind of a match for @telekomveszprem and Petar Nenadic tonight#ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/oYEWs168xH

— EHF Champions League (@ehfcl) September 16, 2021