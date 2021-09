A BL adhat választ arra, bejön-e a fiatalítás a Veszprémnek és a Szegednek

Valahogy ezt érzik az Európai Kézilabda Szövetségnél is, ugyanis az Ehfcl.com oldal erősorrendjében a Veszprém az előkelő második helyen áll.

Úgy tudjuk, a fegyelmi bizottsági meghallgatáson két koronatanú is úgy nyilatkozott, nem értett egyet saját klubja, a Pick Szeged feljelentésével.

A portál szerint a Veszprém ugyanolyan erősnek tűnik, mint korábban és Momir Ilic vezetésével a csapat már behúzta idén a SEHA Ligát is (igaz, a PPD Zagreb ellen csak hetesekkel sikerült győznie). A felkészülés során két vereséget szenvedett, augusztus közepén a Balatonfüred elleni 31-32 nem számottevő, hiszen a keret java része hiányzott. Az augusztus 28-i, Kiel elleni 35-34-es vereség viszont már férfias küzdelem és egy épülő, fiatalodó keret szép eredménye volt.

A keretből távozott Rogério Moraes (Benfica), a brazil beállóst a védekezésben a Tatabányáról érkezett Sipos Adrián próbálja meg pótolni. De már Nikolaj Markussen (TTH Holstebro), Kent Robin Tönnesen (Szeged), Vuko Borozan (al-Arabi) és Danyiil Siskarjov (Csehovszkije Medvegyi) sincs, bár ők nem tűnnek akkora veszteségnek.

Bekerült viszont a keretbe néhány fiatal (Dörnyei Borisz, Bodor Márk, Lukács Péter, Ilic Zoran), akikkel Ilics és segítője, Gulyás Péter korábban az utánpótlásban már dolgozott.

„A legfontosabb, hogy ezek a fiatal játékosok kiérdemelték a következő szintre való feljutást, hogy a felnőtt csapatban játszhassanak. Mind, egytől egyig nagyon tehetségesek. Persze én is mondtam nekik, hogy csak tehetségesnek lenni nem elég, keményen kell dolgozni minden nap ahhoz, hogy erre a szintre tényleg megérkezzenek, és lehet, hogy ez egy hosszabb ugrás lesz. Nekem edzőként az a feladatom, hogy ezeknek a srácoknak megtaláljam a helyét a rendszerben, játékidőt és meccsidőt biztosítsak számukra.

A klub jól ismerte fel, hogy most jött el az a pillanat, ahol ezeknek a játékosoknak bizalmat kell szavazni, hiszen hamarosan eljön az ő idejük is. Gyakorolniuk kell, játszaniuk kell fontos meccseken is, időt és bizalmat kell adnunk nekik, hogy bizonyíthassanak