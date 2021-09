Őrült végjáték után döntetlennel kezdte a Bajnokok Ligáját a Pick Szeged

Komoly sérülés árnyékolta be a Győri ETO kézigyőzelmét

A Pick Szeged 29-29-es döntetlent játszott a francia Montpellier HB otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, szerdán.

A magyar bajnok hat perc után 6-1-re elhúzott, de a franciák egy 5-1-es sorozattal felzárkóztak. Ismét a szegedieké lett az előny, amire a Montpellier edzője időt kért, rendbe tette a hazaiak védekezést és 11-11-nél beérte az ellenfelét. Erre Juan Carlos Pastor is időt kért, ami jót tett együttesének és a szünetben 15-14-re vezetett a Szeged.

A második félidő kilencedik percében vezetett először a házigazda (19-18), majd többször is ellépett két találattal. Négy és fél perccel a vége előtt már 29-26 volt az állás a hazaiak javára, a Szeged viszont átállt 7 a hat elleni támadójátékra, amellyel nagy csatában egyenlíteni tudott, sőt Dean Bombac akár az üresen hagyott kapuba találva a győztes gólt is megszerezhette volna, de pontatlan volt. Az utolsó támadást a franciák vezethették, és mivel Mikler Roland két másodperccel a vége előtt is hárított egyet.

Végeredmény – kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A csoport Montpellier HB (francia)-Pick Szeged 29-29 (14-15)