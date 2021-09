Lehet, nem is akkora baj, hogy nem Djokovic nyerte a US Opent

A nők után a férfi teniszezőknél is új Grand Slam-győztest avattak a US Openen: a vasárnapi döntőben a második helyen kiemelt Danyiil Medvegyev ugyanis három szettben, 137 percnyi játékot követően legyőzte a világelső Novak Djokovicot (az elmúlt két évben is a második kiemelt nyert: Rafael Nadal, majd tavaly Dominic Thiem). A két legmagasabban rangsorolt játékos csapott össze, ráadásul Medvegyev és Djokovic egymás elleni mérlege is nagyon kiegyenlített, öt-négyre vezet a szerb, azaz mondhatni, hogy nem történt semmi meglepetés.

De az orosz mostani elsősége mégis túlmutat egy „sima” GS-győzelmen.

A férfi teniszt már évek óta tematizálja, hogy mi lesz akkor, ha a nagy hármas, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic befejezi pályafutását. Ebből a szempontból felértékelődik minden egyes tornagyőzelem a következő generáció tagjaitól, bár ez még mindig nagyon ritka. 2016-ban Novak Djokovic mellett Andy Murray és Stan Wawrinka is nyert Grand Slamet, utána viszont egészen a tavalyi US Openig kellett várni, hogy megtörjön a hármas hegemóniája, amikor Thiem diadalmaskodott Alexander Zverev felett. Rajta kívül csak Medvegyev ért fel a csúcsra most, miközben az osztrák sérülés miatt nem indult, Sztefanosz Cicipasz kiesett a harmadik körben, Zverev pedig elődöntős volt – igaz, az ő jelenlétét egyre többen bírálják, miután volt barátnője azzal vádolja, hogy bántalmazta őt.

Az idei US Open is rámutatott, hogy a tinédzserek már készen állnak arra, hogy megizzasszák azokat, akiktől a döntős szerepléseket, győzelmeket várnánk. Ez a nőknél volt a leglátványosabb, ahol a selejtezőből indult, 18 éves Emma Raducanu a döntőben a 19 éves Leylah Fernandezt verte, de a férfi mezőnyben is voltak olyan eredmények, amikre felkaphattuk a fejünket: Carlos Alcaraz 18 évesen vehetett részt a negyeddöntőben, de a legjobb tizenhat között számos, a húszas évei elején vagy maximum a közepén járó teniszező volt ott. Más kérdés, hogy továbbra sem látni, ki lesz az, aki akár huzamosabb időre elfoglalhatja a teniszt trónját.

Talán Medvegyev ilyen lesz, 2021 legalábbis biztatóan sikerült számára: Ausztráliában döntőzött, a Garroson nyolc közé jutott, Wimbledonban ugyan a nyolcaddöntőben búcsúzott, de aztán sikerült megkoronáznia az évet az Egyesült Államokban.

De azt is látni lehetett, hogy Djokovic mintha elfáradt volna az év második felére – nem kicsinyítve ezzel az orosz érdemeit.

Roger Federer 40 éves, 2018 óta nem nyert GS-t, az egyre sűrűbb kényszerpihenőit látva alighanem senkit sem ér majd váratlanul, ha a közeljövőben bejelenti visszavonulását. A 35 éves Rafael Nadal karrierjét ismerve már az is csoda, hogy még mindig ott van a legjobbak között, mi több, tornákat nyer, ugyanakkor most ő is több hónapos pihenőt tart.

Djokovicon egyelőre nem látni, hogy kifulladna. Bár most elveszített egy döntőt, de ebben az évben ő győzött az Australian Openen, a Roland Garroson, Wimbledonban. Így is egy meccsre volt a naptári Grand Slamtől úgy, hogy még bevállalta az olimpiát is (a foghíjas mezőnyben végül a negyedik lett). Most csak annyi derült ki, hogy a 34 éves világelső sem egy gép, őt is le lehet győzni, nemcsak salakon, hanem egyre inkább kemény borításon is – még ha az Australian Opent eléggé kisajátította magának.

A szerbben azért még jó pár Grand Slam-siker benne van, a következő években is ő lesz a nagyvad, akinek a skalpjára vadásznak a többiek, és sanszosan ő dönti majd meg Margareth Court rekordját is (az ausztrál 24 GS-t nyert meg). De talán nem akkora gond és inkább jót tesz a tenisznek, hogy a nagy reményekkel várt korosztály újabb győzelmet ünnepelhet, miközben minden idők három legjobb versenyzője még egy darabig 20-20 Grand Slam-győzelemmel áll.