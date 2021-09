Medvegyev nem hagyta, hogy Djokovic megcsinálja a naptári Grand Slamet

A második helyen kiemelt Danyiil Medvegyev nyerte az idei utolsó Grand Slam-tornát, a US Opent.

A meccs előtt minden arról szólt, hogy Medvegyev döntőbeli ellenfele, a szerb Novak Djokovic 1969 óta az első férfi teniszező lehet, aki egy naptári évben mind a négy nagy tornát megnyeri.

De nem lett.

A kettejük párharcában 5-3-ra vezető Djokovic az előző négy meccséhez hasonlóan elvesztette a nyitószettet: a harmadik Grand Slam-fináléjában szereplő Medvegyev 2:0-lal kezdett, és két bréklabdát hárítva végigvitte az előnyét.

A 25 éves orosz a folytatásban is magabiztos volt – a szerb egy ízben dühében összetörte az ütőjét –, 5:4-nél kiszerválta a második játszmát, és másfél óra elteltével egy szettnyi távolságba került élete első GS-serlegétől.

A harmadik felvonás a harmadik Medvegyev-brékkel indult, a 198 centis trónkövetelő néhány további Djokovic-baki révén megcsinálta a dupla bréket, majd 5:1-nél még megremegett adogatóként, amiben az is közrejátszhatott, hogy a Djokovicnak szurkoló New York-i közönség rendre megzavarta a szervái előtt.

Djokovic 5-4-re feljött, de Medvegyev ekkor már nem engedte ki a kezéből a meccset.

#USOpen

A win and celebration to remember!

When Daniil Medvedev beat Novak Djokovic to win his first Grand Slam title – after two double faults on his first two championship points!

📽️ ESPN pic.twitter.com/ggqEG6GtdX

— The Field (@thefield_in) September 12, 2021