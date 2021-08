Kiütéssel mutatkozott be Muhammad Ali unokája

Győzelemmel kezdte meg profi bokszkarrierjét Nico Ali Walsh, aki nem más, mint a legendás Muhammad Ali 21 éves unokája.

Minden idők egyik legnagyobb bokszolójának leszármazottja miután több évig amatőrként próbálkozott, úgy gondolta, eljött az ideje a profik között is középsúlyban.

Első ellenfele Jordan Weeks (4-1-0, 2 KO) volt, aki egy nem kifejezetten magas színvonalú csatában 1 perc 49 másodperc után legyőzött a tulsai összecsapáson.

ALI WALSH WINS IN ONE🤜💫@NicoAliX74 made an impressive start to his pro career as he stopped Jordan Weeks in the first round👏@trboxing🥊 pic.twitter.com/FCQjxbBx2K

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 15, 2021