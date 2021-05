„Nincs harag” – így szakított csapatkapitányával a Szeged

A Szeged kézilabdacsapata a következő szezonban már Jonas Källman nélkül folytatja, a klub a múlt héten jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a svéd játékos szerződését. A svéd kézisről megjelent egy cikk aztán a hazájában, miszerint azt mondta, szívesen maradt volna, mire a magyar csapat úgy reagált, csalódottak, amiért az ott megjelentek hitelességéről nem győződtek meg a nyilatkozatot átvevő lapok, írja a Nemzeti Sport.

Ezután Kälmman az Instagram-oldalán azt írta, hogy két dolgot szeretne tisztázni:

egyfelől május 3-án, egy megbeszélés során közölték vele a végleges döntést a jövőjéről,

másfelől nem ajánlottak neki semmilyen opciót a maradásra.

Nincs harag a csapat és köztem, de úgy gondoltam, ezt tisztázni kell

– írta Instagram-oldalán.

A szegedi klub erre válaszul egy közleményt juttatott el a Nemzeti Sporthoz, amiben azt írták, hogy már decemberben közölték a csapaktkapitánnyal, hogy a posztján más megoldásban gondolkodnak, és mivel Källman is szeretne még egy évet játszani, közölték vele, kereshet magának másik csapatot. A közlemény szerint ezután a játékos jelezte, hogy van másik ajánlata, amit a Szegednél tudomásul vettek, majd közben be is töltötték a posztját.

„Természetesen ismét személyesen tájékoztattuk. Ő ekkor jelezte felénk, hogy nincs aláírt szerződése a következő szezonra más klubbal, amit mi tudomásul vettünk, és elmondtuk neki, hogy sajnos biztosan nem hosszabbítjuk meg a szerződését.

Tekintettel arra, hogy a saját kifejezett döntése értelmében a következő szezont játékosként kívánja tölteni, természetesen a klub nem számolt vele más pozícióban.

Részünkről a történetet lezártnak tekintjük, és az előttünk álló komoly kihívásokra koncentrálunk, ez egyben az elvárásunk is minden játékosunk felé” – áll a szegediek közleményében.