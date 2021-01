Nem csoda, ha a világ legjobb kézilabdázója lesz

Az 1999. február 9-én született sportoló szó szerint berobbant a kézilabda élvonalába. A Helset csapatában kezdett el sportolni, 2015-ben a Stabaek szerződtette, amellyel 2017-ben kupadöntőt játszhatott. A 2015/2016-os szezonban 12 másodosztályú meccsen 31 gólt szerzett, majd feljutva a legjobbak közé 70 gólig jutott. 2017/2018-ban már csak hatan előzték meg a góllövőlistán, de közülük csupán Betina Riegelhuth szerzett (eggyel) több akciógólt, 117-et.

Bekerült a junior válogatottba, tagja volt annak a norvég csapatnak, amely a 2018-as, debreceni világbajnokságon úgy lett ezüstérmes, hogy mindössze két vereséget szenvedett: a csoportkörben 35-27-re, a döntőben 28-22-re kapott ki a magyaroktól. Előbbi mérkőzésen kettő, utóbbin hét gólt szerzett, és legjobb irányítóként beválasztották a torna All Star-csapatába.

2018 nyarán a Vipers Kristiansand szerződtette, amellyel azóta kétszer nyert norvég bajnokságot és kupát, 2019-ben a Bajnokok Ligájában a harmadik lett, és a 2018-19-es szezonban őt választották az Elitserien legjobbjának.

A felnőtt válogatottban 2018. november 22-én, egy 25-19-re megnyert felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a magyarok ellen (egy gólt szerzett), részt vett a 2018-as Európa-bajnokságon (ott a norvég-magyar 38-25-ös mérkőzéshez négy találattal járult hozzá), a tavalyi világbajnokságról csak hátsérülése miatt maradt le.

A nagy áttörés azonban most következett be, a norvégok ugyanis megnyerték az Európa-bajnokságot. Reistad ugyan a franciák elleni győzelem során visszafogottabb teljesítményt nyújtott, így is összességében 29 góllal és 15 gólpasszal zárta a tornát, ezzel Nora Mörk és Stine Bredal Oftedal mögött a harmadik legjobb norvég lett a kanadai táblázaton.

Amikor a junior válogatottban tesztelték az atletikus képességeket, akkor kiderült, hármasugrásban 70 centivel (!) nagyobbat ugrott, mint a második legruganyosabb.

A két évvel ezelőtti Eb-t megelőzően a norvég Tv2 azt írta róla, ő minden edző álma, hiszen magas, gyors, jól ismeri a játékot, védekezni és támadni is tud. Nem kerüli a testkontaktust, bátran odateszi magát, ezért Thorir Hergeirsson szövetségi kapitány számára is megkönnyebbülést jelent, ha szerepeltetheti.

De nem csak a bátor védekezés, hanem a támadójáték változatossá tétele miatt is, a belső embereket ugyanis gyakorlatilag szabadon forgathatja az izlandi szakember.

Válogatottbeli társa, a Győri ETO-ban szereplő Stine Bredal Oftedal szerint amikor ilyen kiváló tulajdonságokkal rendelkező fiatalt lát, az jut eszébe, ha még tovább fejlődik, nehéz lesz megállítani.

„Nagyon jó játékos, akinek a nyitott védekezés az ideális, amikor tengernyi hely marad a számára” – tette hozzá.

„Szenzációsan lövi a ziccereket” – vélte Nora Mörk, míg Heidi Löke szerint egyszerűen megállíthatatlan.

Hergeirsson kapitány a robbanékonyságát és az erejét emelte ki, no meg a gének szerepét.

De milyen génekről is van szó? Henny dédapja, Ole Reistad nagy névnek számít az ország történelmében. Az 1898. június 26-án született sportember nagyon sokoldalú volt, focizott és terepfutással foglalkozott, később a síugrás, a sífutás, illetve az öttusa és az atlétika következett.

1916-ban debütált a Holmenkollen sífesztiválon, de a nagy áttörés négy évvel később következett be, amikor viszonylag ismeretlen sífutóként megnyerte a Nydalsrennet nevű viadalt, több percet verve a későbbi olimpiai bajnok Thorleif Haugra. 1920-ban részt vett az antwerpeni olimpián, ahol öttusában a 14. helyen végzett. 1922-ben bajnok lett ebben a sportágban, míg 1921-ben ezüst, egy évvel később bronzérmet nyert az atlétikai országos bajnokság diszkoszvető számában.

Síelőként és atlétikában elért eredményeiért 1922-ben elnyerte az Egebergs Aerespris-díjat, amelyet azok kaphatnak meg, akik több sportágban is kiválóak.

1928-ban részt vett a St. Moritz-i téli olimpián, ahol egyrészt vihette a norvég zászlót, másrészt a bemutató sportágként szereplő és a biatlon elődjének számító military patrolban (katonai őrjárat) Leif Skagnaes, Ole Stenen és Reidar Ödegaard társaként aranyérmet nyert.

Az 1936-os, Garmisch-Partenkirchenben rendezett téli olimpián a norvég csapat vezetője volt.

DYK that @PetterReistad has an Olympic Gold Medal at his home in Norway? It is from his great grandfather, Ole Reistad, who won the gold in the 1928 #WinterOlympics in the demonstration event military patrol.

Petter tells the story of his great grandfather’s race (see note): pic.twitter.com/M0PRObePco

— Colorado Buffaloes Skiing (@cubuffsskiing) February 12, 2018