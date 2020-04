Imádni fogod a teniszező babás edzését

Immár okostelefonról is elérhetők a tenisz szabályai

A koronavírus-járvány miatt az összes teniszversenyt felfüggesztették július 13-ig, így egyelőre a legjobb játékosok is otthon próbálják formában tartani magukat.

A világranglista 15. helyén álló orosz játékosnak, Karen Hacsanovnak szeptemberben született meg a kisfia, így bizonyára örül annak, hogy most több időt tölthet együtt a családjával – és akár az edzéseibe is bevonhatja a legifjabb családtagot, ahogy az a videón is látszik.

Kiemelt kép: Twitter.com/atptour