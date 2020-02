Wilder olyan kifogást talált a Fury elleni vereségre, hogy fogjuk a fejünket

A döntetlenre kihozott első meccsük után a második felvonás egyértelmű lett: Tyson Fury a hetedik menetben technikai KO-val győzött Deontay Wilder ellen.

Tyson Fury ripityára verte Deontay Wildert Az év legjobban várt bokszmeccse teljesen egyoldalú volt.

Mivel az utóbbi évek legnagyobb nehézsúlyú bokszmeccséről volt szó, a felek megadták a módját a bevonulásnak, Furyt egy trónon hozták be,

THE GYPSY KING ON HIS THRONE! 👑 (Follow @WhizkraneSports for live updates on #WilderFury2) pic.twitter.com/O6DR8RjGAc — Whizkrane Sports (@WhizkraneSports) February 23, 2020

míg Wilder maszkban és fekete maskarában masírozott be a ringbe, az öltözékre bevallása szerint 40 ezer dollárt költött.

Az Egyesült Államokban az idei február a fekete történelem hónapja, és Wilder azt mondta, az ünnepségsorozat előtt tisztelegve készült az a ruha, amely egyébként több, mint 18 kilót nyomott. Szóval nem csak drága, de még nehéz is volt, viszont legalább kifogásnak is megfelelt.

Fury egyáltalán nem sebzett meg, az igazság ellenben az, hogy az öltözékem túl nehéz volt. Már a meccs elejétől éreztem, hogy nem visznek a lábaim, a harmadik menetben teljesen megadták magukat. Csak egy alkalommal tudtam felpróbálni a ruhát, de nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz. Azt akartam, hogy jól sikerüljön, és emiatt minden mást e mögé helyeztem

– nyilatkozta Wilder.

Az amerikai a harmadik és az ötödik menetben is padlóra került, a hetedik felvonásban pedig már a szájából és a füléből is folyt a vér. A meccs után kórházba szállították, de azt mondta, az első hírekkel ellentétben nem szakadt be a dobhártyája, és nem is szenvedett agyrázkódást, viszont a fülénél lévő sebet össze kellett varrni. A hetedik menetben a másodedzője, Mark Breland dobta be a törülközőt, ami nagyon nem tetszett Wildernek.

A nagypofájú melákot most már tényleg nem kellene lenézni Tyson Fury legyőzte Klicskót, megküzdött a depresszióval, a droggal, az alkohollal, majd szétszedte a veretlen Wildert. Mit kellene még tennie, hogy végre a tudásához méltón kezeljék?!

„Sokszor beszéltünk Markkal erről, és neki is tudnia kell, hogy ez nem egy érzelmi kérdés. Harcos, bajnok, uralkodó vagyok, és mindig is elmondtam, hogy az utolsó leheletekig küzdeni akarok. Épp ezért meg is mondtam a csapatomnak, hogy soha, de soha eszükbe ne jusson bedobni a törülközőt, mert különleges bokszoló vagyok. Öt menet még hátra volt, mindegy, mennyire rosszul festett a helyzet, de még meccsben voltam” – magyarázta Wilder, akinek 30 napja van, hogy jelezze, szeretne egy újabb meccset Fury ellen.

