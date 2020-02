Tyson Fury megnyalta Deontay Wildert bunyó közben

Tyson Fury betartotta a szavát és technikai K. O.-val elintézte Deontay Wildert a Bokszvilágtanács (WBC) világbajnoki címmeccsén.

A találkozó előtt a brit ökölvívó úgy fenyegette amerikai ellenfelét, hogy a vérét akarja majd megízlelni a ringben. Arra azonban kevesen gondoltak, hogy ezt nem átvitt értelemben gondolta:

Before the fight FURY said he will taste wilder’s blood, at round 6 with wilder’s eyes swollen, lips busted & ears bleeding, Fury brought out his tongue and tasted wilder’s blood! THE BEAST 😂😂 pic.twitter.com/vSDZzJGYrj

