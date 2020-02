Tyson Fury ripityára verte Deontay Wildert

Tyson Fury vasárnap hajnalban technikai K. O.-val verte Deontay Wildert a Bokszvilágtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnoki címmérkőzésén.

A brit kihívó már a bevonuláskor tudatta ellenfelével, hogy ő az úr: a Gypsy King (Cigány Király) becenévre hallgató ökölvívót egy trónon hozták a ringhez.

A címmeccsig veretlen Wilder is kitett magáért, de lássuk be, már a bevonulást is Fury nyerte.

The Champ is here 👑 The Bronze Bomber is seeing red before #WilderFury2 (Follow @WhizkraneSports for live updates on #WilderFury2) pic.twitter.com/Q9J0lPn0hq — #WilderFury2 (@WhizkraneSports) February 23, 2020

Ezek után amint elkezdődött a mérkőzés, a brit ígéretének megfelelően nekiesett Wildernek. Talán az amerikai meglepődött, vagy csak a kondija nem volt rendben, de az biztos, hogy nem tudott mit kezdeni Furyval. Wilder előbb a harmadik, majd az ötödik menetben is padlóra került, utóbbinál már a füle és a szeme is vérzett.

Ugyan mindkétszer gyorsan talpra állt a címvédő, de lehetett rajta érezni, hogy már csak kóvályog. A hetedik menetben már látványosan a végét járta és amikor Fury alaposan megsorozta, a bíró közbelépett és a Gypsy King diadalittasan a magasba emelhette a kezét.

Összességében Wilder egy percig sem tűnt veszélyesnek, Fury amolyan rajt-cél győzelmet aratva vette el veretlenségét, egyben a világbajnoki övét. A britnek tényleg nem csak a szája járt, már a 2018 decemberében pontozással döntetlenre végződő összecsapás után is mondta, hogy elintézi Wildert és vasárnap hajnalban így is tett.

