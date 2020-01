A BL-döntő után most a sízők világkupáját zavarta meg a magamutogató modell

A 2019-es Bajnokok Ligája döntőjét alaposan megzavarta, amikor egy szőke nő vajmi keveset kitakarva magából a pályára rohant. Ő Kinsey Wolanski, egy modell, aki különböző sporteseményeken ezzel próbál nagyobb népszerűségre szert tenni.

Bár ostobaságnak is tűnhet ez a fajta önreklám, de tény, hogy működik: a BL-döntős akció után 400 ezerről egy nap alatt másfél millióra nőtt. A Reuters beszámolója szerint Wolanski újra lecsapott, ezúttal az alpesisí-világkupa schladmingi műlesikló futamát zavarta meg. A szőke modell a helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryantre emlékeztető táblával futott át a célbonalon.

CL streaker Kinsey Wolanski did it again. Alpine Skiing. Nightrace in Schladming, World Cup classic in Austria.

She (hilariously) triggered the timing at the finish line. Alex Vinatzer (ITA) thought he was the new leader (3rd actually, 6th in the end). https://t.co/F3k8AWLjsL pic.twitter.com/bP63MvKODI

— Sebastian Klein (@Seb_Klein_) January 28, 2020