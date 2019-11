Több mint két év után visszatér az egykori világelső teniszező

Jövő januárban visszatér a WTA mezőnyébe az a Sania Mirza, aki korábban világelső volt párosban. Az indiai játékos azért hagyott fel az élsporttal, mert 2018 októberében megszületett a kisfia.

Csütörtöki bejelentése szerint viszont több mint két év szünet után ismét ütőt ragad, Hobartban és az Australian Openen is játszik majd. Új partnere a páros-világranglistán 38. ukrán Nagyja Kicsenok lesz.

ICYMI

Sania Mirza is set to make a comeback in Brisbane at the beginning of 2020. She also wants to be at OG in Tokyo next summer.https://t.co/aOuruNSFEP

— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) November 25, 2019