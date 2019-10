A 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer tizedszer nyerte meg a 2,2 millió euró (725 millió forint) összdíjazású bázeli keménypályás férfi tenisztornát, írja az MTI. A 38 éves klasszis a vasárnapi döntőben a világranglistán 28. ausztrál Alex De Minaurt verte két szettben, aki pályafutása hatodik ATP-fináléját vívta, és eddig három sikernél tart.

Phenomenal from Roger 🇨🇭

The moment @rogerfederer secured his 10th trophy in Basel & 103rd title of his career.

🎥: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/moVk2M6jZF

— ATP Tour (@atptour) October 27, 2019