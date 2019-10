Leüvöltötte a bíró fejét a szerb teniszező

Nagy botrányt csapott a szerb Viktor Troicki a hamburgi ATP Challenger tenisztorna harmadik fordulójában, ahol 6:3, 7:6-ra kikapott a spanyol Zapata Mirallestől.

Az egyik vonalbíró nem szólt egy out-ot követően, csak a fejével jelezte, hogy Zroicki labdája kint volt. A szerb ezen nagyon felkapta a vizet, követelte, hogy a mérkőzés supervisora azonnal menjen oda. Miután ez nem történt meg, leordította a játékvezető fejét.

Well, “drama” was an understatement.

Troicki calling the supervisor, scenes… https://t.co/dRikISGdCj pic.twitter.com/H3YXRtZT5D

— Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) 2019. október 24.