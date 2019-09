Mindjárt az első akadálynál felborult a magyar futó a vébén

Wagner-Gyürkés Viktória kiesett 3000 méter akadályon pénteken a dohai atlétikai világbajnokságon.

Az Ikarus BSE futója jó formában érkezett a vb-re, a csapat Európa-bajnokságon megnyerte ezt a számot, az Európa-Egyesült Államok párharcban bronzérmes lett, és országos csúcsot futott a nagy versenyeken ritkán megrendezett 2000 méter akadályon.

A három előfutamból az első három-három mellett a további hat legjobb idővel rendelkező került a hétfői fináléba. A magyar versenyző a második futamban nem kezdett jól, az első körben egy rossz akadályváltásnál az utolsó helyre került. Innen próbált előrelépni, de közben teljesen szétszakadt a mezőny. Wagner-Gyürkés Viktória végül négy vetélytársát előzte meg, 9:52.11 perccel ért célba a 11. helyen, elmaradva 9:34.56 perces legjobbjától, amelyet idén ért el.

Hozzátette, egész szezon során bajlódott az Achillesével, amelybe belenyilallt a fájdalom az első vizes akadálynál.

Wagner-Gyürkés Viktória egész más körülményeket tapasztalt a stadionban, mint a kalapácsvető Gyurátz Réka.

Voltam két nappal korábban a pályán, akkor 23 fok volt, amit ígértek, most viszont elképesztő a meleg. Nem szabadna ilyen körülmények között vb-t rendezni, beleértve az utazást és a call roomot is, ahol szintén fejetlenség van. Máskor ilyenkor már vége a szezonnak. Azért voltak az idényben jó eredmények, most jön a pihenés, aztán készülök tovább, motivációban nem lesz hiány