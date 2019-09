A New England Patriots közleményben tudatta, hogy megválik Antonio Browntól. A kétségkívül kiváló, de az utóbbi időben kisebb ámokfutást rendező elkapó szeptember elején írt alá a csapattal egy évre 24 millió dollárért, de két hetet sem maradt a franchise-nál.

Úgy érezzük, a legjobb, ha külön utakon folytatjuk

– áll a Patriots közleményében.

Bronwról nem is olyan rég írtunk bővebben, miután hülyét csinált az Oakland Raidersből. A Pittsburghből cserélték oda, de ő mindent elkövetett, hogy dobja a csapat, így kötött ki végül a New Englandnél, ahol mindössze egy mérkőzést játszott (négy elkapás, 56 yard, egy touchdown), miközben egyre több botrányba keveredett:

szexuális zaklatással vádolták meg,

egy korábbi orvosa pedig azért perelte be, mert az orra alá szellentett többször is.

Félmeztelenül futva ünnepelte, hogy 30 millió dollárt veszített Ő az NFL egyik legjobb elkapója, Antonio Brown, aki nem épp egy egyszerű eset.

Bill Belichick, a Patriot edzőlegendája már többször bizonyította, hogy legbalhésabb játékosokkal is elbánik, Tom Brady pedig ideiglenesen magához fogadta Brownt, amíg utóbbi lakást keresett magának. A botrányok azonban annyira maguk alá gyűrték az elkapót, hogy előbb a Nike hátrált ki mögüle, majd most a New England is.

A 31 éves játékos hétszer került be az év álomcsapatába, emellett kétszer volt a liga legjobbja elkapások és elkapott yardok tekintetében. Ezek után azonban kérdésessé vált, hogy bárki is alkalmazza a jövőben.

Kiemelt kép: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images