„Egy magyar négyes bármilyen összeállításban képes vb-aranyérmet nyerni”

Csipes Tamara szerint a négyes sikere ismételten megmutatta a magyar női kajak szakág erejét, a szegedi világbajnokságon aranyérmes kvartett másik tagja, Medveczky Erika pedig azt emelte ki, hogy a döntő hajrájához érve nagyon várta már, hogy leszakadjanak a riválisok.

A női K-2 1000 méteren is aranyérmes Medveczky örök igazságnak nevezte, hogy mindig az éppen aktuális négyes a legjobb, ha annak sikerül győznie, ezúttal viszont a finálét követően nagyon erős volt benne az elégedettség érzése, hogy azt evezték, amit tudnak.

Már nagyon vártam a 300 métert, hogy a hajrához bemondjuk a hoppot, a mezőny többi hajójának pedig a viszlátot

– fogalmazott.

Az egység legrutinosabb és egyetlen olimpiai bajnok tagja, a K-1 1000 méteren is győztes Csipes Tamara kiemelte: ez az új felállású magyar négyes – amelynek beülési sorrendjét ráadásul sok próbálgatást követően csak múlt pénteken véglegesítették – is meggyőző fölénnyel tudott nyerni, amely ismételten a szakág erejét mutatja. „Hatalmas lelkierőt tud adni egy magyar négyesnek, hogy bármilyen összeállításban képes vb-aranyérmet nyerni” – mondta. Hozzátette: ez a siker további magabiztosságot, de ugyanakkor motivációt és lendületet is ad számukra az olimpiai évre való felkészülésre.

Gazsó Alida Dóra, a négyes vb-újonca kiemelte: a döntőben végre sikerült jól rajtolniuk, aminek köszönhetően már akkor azt érezte, hogy megvan. „Utána már csak mennünk kellett” – hangsúlyozta.

Kozáknak már a középfutama is stresszes volt

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta olyan hullámzónak tartja egész éves teljesítményét, mint a döntőbelit. A kajakos, miután K-1 500 méteren címvédőként indulva bronzérmes lett a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon azt mondta, nagyon hullámzó év van mögötte, amelyben inkább völgyek voltak, mint csúcsok.

Ilyen volt ez a pályám is a döntőben. Ilyet korábban soha nem éltem át, már a középfutamom is nagyon stresszes volt. A döntő jobban sikerült, de valami még így is hiányzott

– fogalmazott.

Kiemelte, hogy sokat segített, hogy a szombati középfutam után korábbi versenyzőtársával, Szabó Gabriellával ki tudtak menni a vízre egy párosedzésre.

„Az nagyon sokat segített, hiszen Gabival gyerekkorunk óta ismerjük egymást, sokat versenyeztünk párosban. Jó volt látnom, éreznem őt a hajóban magam előtt, lekövetni a mozgását. Gabi igaz barátként mindig a szívét, lelkét odaadta, ha a segítségére volt szükségem” – nyilatkozta.

„A mozgásom valahogy nem az igazi, pedig korábban megbízhatóan stabil volt. Már a vb előtti utolsó pár hétben is adódtak vele gondjaim. Úgy látszik, ez van nekem megírva, Szegeden nem tudok vb-t nyerni 500 méteren egyesben.”

Kozák elmondta, versenyzőként egy pillanatra sem rendült meg a bizalma edzőjével, Somogyi Bélával szemben, és nemcsak azért, mert feleségként is bízik a férjében. „Tudom, hogy ő is maximálisan bízik bennem, és azt talán csak én tudom igazán, hogy milyen sokat dolgozik velem, értem, és milyen lelkiismeretesen végzi a munkáját” – közölte.

Balla Virág kemény felkészülésre számít az olimpiáig

A kenus Balla Virág nem szeretné, hogy jövőre, a tokiói olimpián társával, Devecseriné Takács Kincsővel alulmaradjanak egy kínai hajóval szemben, ráadásul olyan különbséggel, ahogyan a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon kikaptak. Ezért nagyon kemény felkészülésre számít az olimpiáig.

Az egység előbb fő számában, az olimpiai programban szereplő 500 méteren lett ezüstérmes, majd szűk egy órával később – amelybe belefért az éremátadójuk is – 200 méteren is másodikként ért célba.

Nagyon nem szeretnénk, ha ez jövőre, az olimpián is így lenne, és azt sem, hogy ennyivel gyorsabbak legyenek nálunk. Ennek érdekében nagyon kemény felkészülés vár ránk Tokióig

– mondta Balla.

Takács Kincső szerint 500 méteren egyáltalán nem lepte meg őket a legnagyobb – és lényegében egyetlen – nagy rivális jó formája és fölényes győzelme. „A kínaiaknál a férfi kenusok is kiváló formában érkeztek Szegedre, biztosan nagyon komolyan felkészültek a kvalifikációs vb-re” – nyilatkozta.

Takács szerint a második döntőjüket, a 200 métert már kifejezetten tudták élvezni. „Ez volt az utolsó versenyünk az évben, a pályánk pedig közel volt a szurkolókhoz. Élvezetes és felejthetetlen volt” – emelte ki.

Kiemelt fotó: MTI/Szigetváry Zsolt