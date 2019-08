Kopasz Bálint álomhajrával, Csipes Tamara nagy fölénnyel nyert aranyat

A szombati napon kilenc döntőre kerül sor a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, négy számban magyar résztvevő is akad.

Elsőként mindjárt Lucz Dóra vágott neki a kajakegyesek 200 méteres távjának, ahol nagy versenyben a hatodik helyen ért célba, így lemaradt az olimpiai kvótáról. A győzelmet Lisa Carrington szerezte meg, s kétszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok új-zélandi óriási fölénnyel, egy hajóhosszal győzött.

A férfiak kajak 1000 méterén Kopasz Bálint ugyancsak éremért és kvótáért harcolt, 250 méter után és féltávnál a harmadik helyen állt. A hajrát azonban fantasztikusan bírta, egy hajóhosszt verte a riválisokra, a a riói ezüstérmes cseh Josef Dostálra és a portugálok háromszoros világbajnokára, Fernando Pimentára.

– nyilatkozta az M4Sportnak Kopasz Bálint.

Következett a nők hasonló versenyszáma, amelyben a 30. születésnapját szombaton ünneplő Csipes Tamara szerette volna megismételni nyolc évvel korábbi bravúrját, amikor szintén Szegeden győzni tudott kajakegyes 1000 méteren. A magyar versenyző 500 méternél két másodperces előnnyel állt az élen, és ezt a fölényt végig megtartva úgy lett aranyérmes, hogy a győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.

A felkészülés nagyon jól sikerült. Amióta megszületett a kislányom, minden sokkal jobban megy. 2011-hez képest az volt a nagy különbség, hogy most jobb formában vagyok, és más taktikával versenyeztem. Nyolc éve volt izgulni valóm, most meg végig mentem előre. Akkor kevésbé élveztem a versenyt, be voltam tojva, hogy féltávnál csak a 7. voltam. Most nem akartam semmit sem a véletlenre bízni