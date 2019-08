Kajak-kenu: Kozák Danuta 500-on vb-bronzérmes lett

A szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság zárónapjának délelőtti és kora délutáni tíz futamában kilencben is akadt magyar érdekeltség.

Az első versenyszámban Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenukettes 500 méteren vágott neki a távnak, 250 méternél a kínai egység mögött a második helyen lapátoltak. Ugyan a magyarok megpróbáltak erősíteni, de az ázsiaiak nem lankadtak, és végül aranyérmet szereztek.

Következett a női kajakegyesek 500 méteres távja Kozák Danutával, aki lassan kezdett, féltávnál csak a 4. helyen állt, miközben az új-zélandi Lisa Carrington őrült tempóban haladt az élen. A hajrában csak annyi sikerült elérni, hogy a magyarok ötszörös olimpiai bajnoka felfért a dobogó harmadik fokára.

Ez a két dobogós hely egyben két női kenus és egy női kajakos kvótát is jelent Magyarországnak a jövő évi, tokiói játékokra.

A férfi kenukettesek 1000 méteres távján Kammerer Zoltán és Gál Péter az egyes pályán vágott neki a versenynek. A verseny felénél a német egység tisztán, majdnem egy hajóhosszal vezetett, Max Hoffot és Jacob Schopfot nem is lehetett megszorítani. Kammererék a hajrában sem tudtak erősíteni, a nyolcadik helyen zárva lemaradtak az olimpiai kvótáról.

Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső nem sokat pihenhetett, hiszen 200 méteren is rajthoz álltak. A helyzet szinte ugyanaz volt, mint 500-on, a kínaiak kilőttek, a magyarok óriásit hajráztak, de ezúttal is be kellett érniük az ezüstéremmel.

A férfi kenuegyesek legrövidebb távján Hajdu Jonatán jól kapta el a rajtot, de gyorsan komoly hátrányba kerülve végül az 5. helyen ért célba.

A Balaska Márk, Apagyi Levente egység K2 200 méteren kicsit lassabban kapta el a rajtot, de óriási munkával a harmadik lett.

Kiemelt fotó: MTI/Kovács Tamás