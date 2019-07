Átszúrta a bringás tüdejét a pálya egy darabja

Szörnyű sérülést szenvedett a belgiumi junior és U23-as pályakerékpáros Európa-bajnokságon az olasz Lorenzo Gobbo.

Gobbo az omnium versenyszám scratch nevű futamában járt pórul, amikor egy több versenyzőt érintő bukás következtében az egyik kerékpár pedálja kimozdított egy nagy parkettadarabot, ami átdöfte a szintén eleső Gobbo tüdejét.

Extremely weird incident yesterday in Gent for Lorenzo Gobbo, luckily he’s fine and already got surgery! pic.twitter.com/ThbUSULyPp

— Ciclismo-Espresso (@CiclismoEspreso) 2019. július 13.