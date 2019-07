Elsírta magát, mikor megtudta, hogy övé lesz a sárga trikó a Tour de France-on

A francia Julian Alaphilippe vette át az összetett vezetést a francia kerékpáros körversenyen. A Deceuninck–Quick-Step 27 éves bringása a Tour de France harmadik, a belgiumi Binche és a franciaországi Epernay közötti 215 kilométeres szakaszát nyerte meg 26 másodperces előnnyel.

Alaphilippe az utolsó 15 kilométeren indított támadást és magabiztos győzelmet aratott. Sikere azt is jelenti, hogy öt év után viselheti újra francia kerékpáros a sárga trikót.

Amikor megtudta, hogy övé lesz a negyedik szakaszon a sárga trikó, elsírta magát.

Julian Alaphilippe is overcome with emotion when finding out that he’ll be wearing Yellow tommorow. 💛

L’émotion submerge @alafpolak1 au moment de réaliser qu’il est le nouveau Maillot Jaune. 💛#TDF2019 pic.twitter.com/0BN04RenKK

— Tour de France™ (@LeTour) 2019. július 8.