Elszúrták a Tour de France szakaszgyőztesének örömét

A belga Dylan Teuns nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny hatodik szakaszát csütörtökön, míg az olasz Giulio Ciccone átvette a vezetést összetettben. A Mulhouse-ból indult 160,5 kilométeres távnak szemerkélő esőben vágott neki a 175 kerékpáros, akikre egy gyorsasági részhajrá, valamint hét kategorizált hegy megmászása várt.

Egy 14 fős csoport ellépett, az utolsó két hegyre pedig kettészakadt a csoport, az élen négyen tekertek. A záró emelkedő, a hét kilométer hosszú La Planche des Belles Filles tovább felezte a társaságot, ketten maradtak az élen, Dylan Teuns és a Giro d’Italia hegyi pontversenyének győztese, Giulio Ciccone. A szakaszt végül a Bahrain-Merida belga versenyzője nyerte, bár az örömét elrontotta egy pályára szaladó férfi, aki eltolta az „útból ” az éppen ünneplő Teunst. A belga azért nagyon nem bánkódott.

Struggle to the top of the climb 🥵

Win the stage 💪

Pushed away mid-celebration 😒@dylan_teuns battled to his maiden Tour de France stage win at #TDF2019 pic.twitter.com/dGsCKG2ZEi

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2019. július 11.