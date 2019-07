Egészen szürreális történetről ír az utanpotlassport.hu. A svédországi nyílt U17-es kézilabda-Európa-bajnokságon a magyar válogatott a csoportjában négyszer nyert és csak egyszer kapott ki, Fehéroroszországtól. Mivel épp a fehéroroszok jutottak tovább a középdöntőbe (ahol a legjobb nyolc csapatot két csoportra osztották szét), így ez ellenük elszenvedett vereséget vitte tovább Magyarország.

Csakhogy a hivatalos végeredmény hibás volt.

Fehéroroszország 31-26-ra nyerte meg a mérkőzést, azonban a jegyzőkönyvben nem tüntették fel Ónodi-Jánoskúti Máté két gólját – miközben az eredményjelzőn is a helyes eredmény szerepelt. A magyarok ez jelezték az EHF küldöttségének, akik azt a választ adták, ha ezen a két gólon múlna a magyar csapat sorsa, akkor majd visszanézik a találkozó felvételét.

A középdöntő úgy alakult (csütörtökön vertük a spanyolokat, majd kikaptunk Feröertől), hogy ezen a két gólon múlt, hogy a magyarok a bronzért vagy az ötödik helyért játszhatnak-e. Az EHF-nél elismerték a hibát, ugyanakkor nem tudják meg nem történté tenni, hiába fellebbezett a magyar csapat. Úgyhogy a bronzmeccs helyett a csehek elleni helyosztóra készül a válogatott.

– mondta az utanpotlasport.hu-nak a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Kopornyik Zsolt.

Hónapok óta erre a kontinensviadalra készültek, és még ha utánpótláskorban nem is az eredmény az elsődleges, nagyon szerettek volna egy érmet első nemzetközi megméretésükön. […] Vigasztalhatatlanok, nyilván nem számítottak erre. És persze tudom, hogy a sportban nincsen ha… Nem biztos, hogy megnyertük volna a bronzmérkőzést, de az, hogy esélyt sem kaptunk bizonyítani, az a legdühítőbb. Pedig megérdemeltük volna, hiszen megküzdöttünk azért a nyamvadt két gólért is, amit nem vettek fel a jegyzőkönyvbe. Nem a fehéroroszoktól sajnálom az esetleges érmet, legyőztek minket, és nyilván nem fognak átpasszolni egy bronzcsatát, ha már az ölükbe hullott. De mi a spanyolok ellen olyan teljesítményt tettünk le az asztalra, ami mindent felülír [29-19-re nyertünk – a szerk.]. Nemcsak a gólkülönbség miatt, hanem mert szó szerint katartikus állapotban kézilabdáztunk. És ha a szabályok szerint is miénk a bronzmeccs, akkor miért a beloruszok vannak ott helyettünk?