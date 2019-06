Vitatható pontozással esett ki az utolsó magyar a boksz-Eb-ről

Nem maradt versenyben magyar férfi bokszoló az Európa-bajnokságnak számító minszki Európa Játékokon, mivel a nehézsúlyú Hámori Ádám vitatható, megosztott pontozással kikapott horvát riválisától a kedd esti negyeddöntőben, írja az MTI.

Hámori ellenfele Toni Filipi volt, aki semmi különlegeset nem nyújtott a ringben. A meccset Hámori irányította, végig ő ment előre és többet is talált riválisánál. Filipinek felvillanásai voltak, igaz, azok fontos pillanatokban, például az első menet hajrájában, márpedig az utolsó másodpercek meghatározhatják egy-egy pontozó ítéletét az adott szakaszról. A meccset sokszor törte meg szabálytalanság, ahogy az öklözők fáradtak, egyre többször csüngtek egymáson, vagy fogták be a másik karját, fejét. Filipit karfogásért, Hámorit fejelésért figyelmeztették többször is.

Összességében a magyar tűnt jobbnak, a bírák közül azonban hárman nem ezt látták, ők 29-28-ra Filipinek adták a meccset, a másik két döntnöknél Hámori győzött (29-28, 30-27), a magyar sarokban Törteli Ferencék pedig nem akartak hinni a fülüknek és a szemüknek, amikor meghallották és meglátták az eredményt.

Egyszerűen hihetetlen. A boksz minden elemében jobb volt Ádám, simán győzött. Nem nagyon mondanék inkább most mást

– mondta feldúltan Törteli, a válogatott edzője, annyit azonban még hozzáfűzött, hogy öt magyar veszített 3-2-es pontozással a tornán, és a többségük nem érdemelt vereséget, mint például Hámori, vagy a délután búcsúzó Fodor Milán (64 kg).

Ezzel a férfi Eb-n nem maradt több magyar ökölvívó versenyben, míg a női tornán – amely nem Eb – Budai Vivien szerdán lép ringbe a 69 kilogramm negyeddöntőjében.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás