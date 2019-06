Kézi-BL: bosszút állhat a 2016-os döntőért a Telekom Veszprém – élő

Férfi kézi-BL: történelmi újítást hoz a kölni final four

A férfi kézilabda-Bajnokok Ligája elődöntőjében a Telekom Veszprém a lengyel Vive Kielcével találkozik. A szezon első felében a final four mind a négy csapata – így a Barcelona és a Vardar is – az A csoportban szerepelt, a Veszprém pedig szeptember 15-én házigazdaként 29-27-re, március 2-án idegenben 36-35-re győzte le lengyel ellenfelét.

A Veszprémet külön bosszúvágy viheti előre, ugyanis emlékezhetünk a három évvel ezelőtti, Kielce elleni BL-döntőre, amelynek 46. percében a magyar csapat már 28-19-re vezetett, ezután azonban sorozatban kilenc gólt dobtak a lengyelek, így az 57. percben egyenlítettek. Mivel a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született döntés, hétméterespárbaj következett, melyet a Kielce nyert.

Nem volt sétagalopp a magyar bajnok éve, hiszen a veszprémiek 2018 november közepéig négyszer is kikaptak, azóta viszont minden BL-meccsüket megnyerték. A hazai rivális Szegeddel szemben a magyar bajnokság alapszakaszában kétszer is veszítettek, sőt a Magyar Kupa-döntőt is elbukták, de az NB I fináléjában sikerült visszavágniuk egy 11 gólos sikerrel, majd egy döntetlennel.

A lengyelektől Daniel Dujshebaev és Michal Jurecki, a magyar csapatból pedig Jamali Iman és René Toft Hansen hiányzik majd sérülés miatt. Utóbbi kettő mellett Mikler Roland, illetve a visszavonuló Momir Ilic és Nagy László is távozik Veszprémből a torna után.

2019.06.01. Köln, Lanxess Aréna

