Az évtized legrosszabb döntésének indult, hős lett belőle

A Golden State Warriors öt év alatt elérte, hogy minden idők legmeghatározóbb kosárlabda-dinasztiái között emlegessük. Amióta a játékosként öt bajnoki címet nyert Steve Kerr 2014-ben edzőként átvette a csapat irányítását, azóta minden évben döntőt játszottak, háromszor a bajnoknak járó aranygyűrűt is megszerezték.

Évek óta másról sem szól az NBA, mint hogy

Stephen Curry átírja a sportág általunk ismert fizikai határait;

átírja a sportág általunk ismert fizikai határait; Klay Thompson kis túlzással leütés nélkül dobál 40-50-60 pontokat;

kis túlzással leütés nélkül dobál 40-50-60 pontokat; Kevin Durant még ebből a csapatból is ki tud lógni felfele;

még ebből a csapatból is ki tud lógni felfele; miközben Draymond Green olyan sokoldalúan játszik, hogy azt öröm nézni.

Van azonban valaki, akiről mindig kevesebb szó esik, ha a GSW a téma. Akinek jóval kevesebb jut a rivaldából, pedig ő volt, aki miatt a Warriors jó csapatból a legjobbá vált.

Ő André Iguodala.

A már 35 éves, a közelgő visszavonulását nemrég belengető kosaras karrierje azért is kifejezetten érdekes, mert korábban a 76ers majd a Denver legnagyobb sztárja volt, a Warriorsnál azonban pont azzal válik pótolhatatlanná, hogy szépen a háttérbe vonul és csak akkor lép elő, amikor nagyon nagy szükség van rá. Leginkább azzal van elfoglalva, hogy a többiekből kihozza a legjobbat. A sérülés miatt egy ideje nem játszó, a döntő első meccsét biztosan, de lehet az egész szériát kihagyó Durant nélkül még elképzelhető, hogy le tudja nyomni a Torontót a GSW, Iguodala nélkül viszont szinte biztosan nem tudná.

A 2004-ben a Philadelphia által draftolt játékos anno tényleg mindent megtett első profi csapata sikereiért, az évek során egyre kiforrottabb kosárlabdázóvá vált, az AI2 becenév nem csak a monogramjak és a mezszámának szólt, hanem annak is, hogy sokan benne látták a következő Allen Iversont. A Philly azonban nem jutott egyről a kettőre akkoriban, ha be is jutott a rájátszásba, akkor is maximum egy kört ment.

A kiscsatár 2012-ben kezdett új kalandba, de hiába volt ígéretes a Denver és játszott Iguodala sokoldalúan, az akkor már az oroszlánkörmeit meg-megvillantó Golden State az első körben leverte a Nuggetset. Ez volt az a párharc, ami után Iguodala megkereste a Warriorst azzal, hogy szívesen játszana ott. A Grantland ezt felidéző cikkéből kiderül, milyen emberről is beszélünk: egy videóval akarták meggyőzni, amin már a Warriors mezében volt látható, André Iguodala azonban rögtön jelezte, őt nem érdekli a porhintés, csak az, hogyan lehet megcsinálni a cserét. Így végül egy három csapatot, öt játékost, draftcetliket és még dollármilliókat megmozgató üzlet keretében érkezett meg Oaklandbe 2013 nyarán.

Mindezek után el lehet képzelni, mekkora elvárások voltak vele szemben, de ő kezdetben nagyon hullámzóan teljesített, aztán egy térdsérülés is visszavetette, a Mark Jackson helyére kinevezett Kerr pedig a kispadra küldte. Úgy nézett ki a helyzet, hogy a vezetőségnek sikerült összehozni az évtized legrosszabb igazolását.

És akkor a legfontosabb pillanatban jött és megmentette a csapatot.

Amikor 2015-ben nagydöntőzött a GSW, Kerr nem nagyon találta az ellenszert LeBron Jamesre. Bár korábban is be-bedobta a kispadról, a negyedik meccsen már kezdette Iguodalát, és ez volt végül a nyerő húzása. A rutinos játékos levette a pályáról Jamest, majd a hatodik felvonás előtt olyan beszédet tartott az öltözőben, amilyet a keret többi tagja még sosem hallott. Iguodala tartalommal is megtöltötte a szavait, a hatodik mérkőzésen csapata élére állt és 25 ponttal vezette győzelemre a Golden State-et, majd átvehette a döntő MVP-jének járó díjat.

André Iguodala volt az, aki beindította a Warriors-legendát.

A folytatást pedig mindenki tudja, az elmúlt öt évben csak egy döntőt veszített el a Golden State, azt is azért, mert LeBron James félisten üzemmódba váltva 1-3-ról megfordította a párharcot. Abban az évben egyébként sikerült megdönteni a legendás Michael Jordan-féle Chicago Bulls alapszakaszrekordját, a GSW a 82 alapszakaszmeccséből mindössze kilencet veszített el.

A mostani szezon is arról szólt, hogy létezik-e egyáltalán olyan ellenfél, amelyik meg tudja állítani a címvédőt. Talán a Toronto Raptorsnak sikerülni fog, de mindegy mi lesz a vége, ez a Warriors egy korszakos csapat, amiről évtizedek múlva is beszélni fognak. És ez nagyban André Iguodala érdeme.

NBA-döntő, 1. mérkőzés Toronto Raptors – Golden State Warriors – péntek, 3:00

Nyitókép: Steve DYKES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP