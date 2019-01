13 éves lány oktatta Amerikát műkorcsolyában

Az amerikai műkorcsolya-bajnokságon történelmi győztest ünnepelt a sportág. A péntekről szombatra virradó éjszaka során ugyanis

Alysa Liu 13 évesen vált az ország bajnokává, amivel minden idők legfiatalabb győztese lett.

A korábbi rekorder az a Tara Lipinszki volt, aki 1997-ben, mindössze 14 évesen vált bajnokká, később pedig olimpiai aranyérmet is nyert. Liu olyan riválisokat utasított maga mögé, mint a 20 éves címvédő Bradie Tennel. Győzelmének kulcsa volt, hogy a 13 éves versenyző két tripla axelt is hibátlanul csinált meg, míg riválisai mind elestek legalább egyszer.

Hogy mennyire felfoghatatlanul fiatal is Alysa Liu, azt a díjátadó ceremónia mutatta be leginkább: a mindössze 140 centis bajnokot ellenfeleinek kellett a pódium legmagasabb pontjára felsegítenie.

When the national champ is 13 & can’t reach the podium on her own. PROTECT HER. #AlysaLiu 🏅 pic.twitter.com/X1Yi8YuAAV

— Roxie Garrett (@RoxanneElise) 2019. január 26.