Liu Shaolin Sándor lett Európa legjobbja

Liu Shaolin Sándor lett az első a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság összetettjében, miután harmadik helyen végzett a 3000 méteres szuperdöntőben.

A futam előtt egyszerű volt a képlet, ha a magyar olimpiai bajnok az orosz Szemjon Jelesztratov előtt tud végezni, akkor nem előzheti meg senki az összetettben. Az élet ráadásul úgy hozta, hogy Liu Shaoangnak is hasonlóan kellett matekoznia a második helyért.

A testvérpárról tudni lehet, hogy kiválóan dolgozik össze, hiszen 500 és 1500 méteren is remekül védték egymást és ezúttal is remekeltek a Liu testvérek. A helyezés szinte nem is számított, csak az orosz riválist kellett “levadászni”, amit kiváló taktikával meg is tettek a magyarok.

Olimpiai bajnokaink a harmadik és negyedik helyen végeztek a szuperdöntőben, amely egyben annyit tesz, hogy Európa két legjobb gyorskorcsolyázói lettek a Liu fivérek összesítésben.

