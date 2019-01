Liu Shaolin Sándor újabb érmet nyert az Európa-bajnokságon

Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert az 1000 méteres döntőben a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.

Az olimpiai bajnoknak a fináléban két orosszal is csatáznia kellett, amit féltávnál úgy tűnt meg is tud oldani, mivel az élre állt. Csakhogy egy körrel a célba érés előtt Szemjon Jelisztratov elé tudott vágni és mivel ideje és helye nem maradt a visszaelőzésre, második helyen siklott be Gyenyis Ajrapetyjan előtt. A végső négyesből ezúttal hiányzott Liu Shaoang, mivel az elődöntőben ütközött és a B döntőben versenyezhetett, ezt meg is nyerte.

Liu Shaolin Sándor viszont azok után, hogy 500 méteren ezüstöt, 1500 méteren pedig aranyérmet nyert, az 1000 méteres távon is érmes lett.

A női mezőnyben Bácskai Sára Luca és Jászapáti Petra is futamgyőzelemmel kezdett, ám az elődöntőben nem tudták magukat kvalifikálni a fináléba. Maradt tehát a vigaszági döntő, ahol viszont egymást segítve futottak a magyarok, és a Liu testvérekhez hasonló csapatmunkával végül Jászapáti meg is nyerte ezt a futamot Bácskai előtt.

