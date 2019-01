Kéz a kézben verték Európát a Liu testvérek 1500 méteren

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang szinte kéz a kézben jutottak be az 1500 méteres döntőben a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.

A fináléban mindkét magyar versenyző a második és harmadik helyen korcsolyázott a verseny java részében, de három körrel a vége előtt előbb Liu Shaolin Sándor előzte meg az izraeli ellenfelét, majd Liu Shaoang is az utolsó körben elé lépett, így a két magyar arany- és ezüstérmet nyert.

Ugyanebben a számban Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca is B döntőbe jutott, melyet előbbi meg is nyert. Bácskai is az élmezőnyben versenyzett, ám egy ütközés után utólag kizárták.

Eredmények – Rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság férfi 1500 m

1. Liu Shaolin Sándor 2:13.579 perc

2. Liu Shaoang 2:13.665

3. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 2:13.740 női 1500 m

1. Suzanne Schulting (Hollandia) 2:29.181 perc

2. Elise Christie (Nagy-Britannia) 2:29.416

3. Szofija Proszvirnova (Oroszország) 2:29.706

…8. Jászapáti Petra

…14. Bácskai Sára Luca

…29. Somogyi Barbara

