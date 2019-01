500 méteren sem akadt párja a Liu testvéreknek

A hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati 500 méteres döntőjében is megállíthatatlan volt Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Azok után, hogy 1500 méteren is a magyar testvérpár nyert, a legrövidebb távon is behúzták az arany- és ezüstérmet, ám ezúttal fordított sorrendben: Liu Shaoang végzett ezúttal az első helyen.

Kéz a kézben verték Európát a Liu testvérek 1500 méteren Tökéletes taktikával jutott döntőbe a két magyar, ahol szintén hibátlanul versenyezve végeztek az első két helyen.

A végső győztes magyar versenyző gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott a fináléban, miközben Liu Shaolinnak azért meg kellett küzdenie azért, hogy a testvére első lehessen. Az 1500 méteres Európa-bajnok azonban nem rettent meg a feladattól, remekül fedezte honfitársát, a végén pedig közösen örülhettek a sikernek.

Van is miért, ez volt Liu Shaoang első európa-bajnoki aranyérme.

Ugyanezen a távon Jászapáti Petra a női mezőnyben egészen elképesztő elődöntőt futott, az ötödik helyről, peches hajrá után két ezredmásodperccel maradt csak le a fináléról. Még öldöklőbb küzdelem alakult ki a B döntőben, ahol a “lökdösődés” végén másodikként futott be, vagyis hatodik helyen végzett.