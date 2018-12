Darts-vb: lánykérés, 170-es kiszálló és őrült ünneplések – de az izgalmak csak most jönnek!

Szombaton kezdődik a harmadik kör a dartsvilágbajnokságon, már csak harmincketten vannak versenyben. A vb-t szervező PDC Twitter-oldala összeszedte az eddigi két kör legjobb, legszebb pillanatait, köztük a dél-afrikai Devon Petersen nagy táncát, az angol Ricky Evans mókás ünneplését, Brendan Dolan 170-es kiszállóját vagy egy nagy sikert arató lánykérést.

Here’s a selection of some of the funniest and best moments so far in this year’s World Championship! #WHDarts pic.twitter.com/BQ1ef3R7Aj

— PDC Darts (@OfficialPDC) 2018. december 22.