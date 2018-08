Vajon hol tartana már Kyrgios, ha csak a teniszre koncentrálna?

Babos Tímea is kiesett az első fordulóban

Napjaink teniszének egyik legérdekesebb játékosa Nick Kyrgios, az ausztrál ugyanis amellett, hogy eszméletlenül tehetséges, ugyanekkora link, szóval pont ugyanannyiszor láthatunk tőle káprázatos megoldásokat, mint nemtörődöm játékost. Most a US Open első körén túljutott a 30. helyen kiemelt Kyrgios, négy szettben verte a moldovai Radu Albot-ot és volt egy szemtelen tweenere, amikor a lába közül ütötte vissza a labdát, sőt, a poént is megnyerte.

Kyrgios még mindig csak 23 éves, szóval nem késő elkezdeni komolyabban venni a sportágat.

Nyitókép: Steven Ryan/Getty Images