A címvédő nyerte a történelmi nyitányt, de mindenki Froome eséséről beszél

A címvédő Tom Dumoulin nyerte a Giro d’Italia olasz országúti kerékpáros körverseny első szakaszát, a pénteki egyéni időfutamot. A Giro d’Italia történetének első Európán kívüli nyitányán 9,7 kilométer megtétele várt a kerekesekre, ezen a távon a Sunweb holland bringása két másodperccel előzte meg az ausztrál Rohan Dennist és a belga Victor Campenaertset.

Az összetett diadalra esélyesek közül a négyszeres Tour de France-győztes brit Christopher Froome – aki a prológ pályabejárásán elesett, jobb oldalán zúzódásokat szenvedett és a térdét is megvágta – 37 másodperc lemaradással 21., míg az olasz Fabio Aru 50 másodperc hátránnyal 47. lett.

Footage of @chrisfroome's crash this morning during his recon of the Stage 1 TT at #Giro101 taken by @wielermanhttps://t.co/XxR9zBYMv0#Giroditalia #ChrisFroome #TeamSky pic.twitter.com/TRNFlX4mAP

— The Cycling Podcast (@cycling_podcast) May 4, 2018